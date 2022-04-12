США с ПЗРК FIM-92 Stinger подставили ВС Украины

Агентство Bloomberg сообщает, что страны Европы и США пришли к выводу о необходимости поставок тяжёлого вооружения на Украину. На брифинге Минобороны США прозвучала информация, что они готовы поставлять Киеву тактические ракеты малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS и другое вооружение.

Самый большой интерес в списке поставляемого Украине оружия вызывают системы ПВО ПЗРК FIM-92 Stinger. По мнению Пентагона, именно "Стингеры" должны были разгромить ВКС РФ. Шёл расчёт на то, что российские самолёты будут наносить удары на низких высотах.

Издание "Свободная пресса" пишет, что прогноз США частично сбылся, но лишь на малую часть. ВКС РФ жёстко прессингуют ВСУ и поставки ПЗРК выглядят бесполезными. В Сети часто появлялась информация, что Stinger уничтожались российской "отвёрткой".

Служба по разработке ПВО Минобороны США признали, что от разрекламированных "Стингеров" нужно как можно быстрее отказываться. Теперь американцы ставят новую цель — к 2027 запустить новое ПЗРК.