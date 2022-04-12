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Автор Юлиана Смирнова

Военный эксперт Линин оценил вероятность возвращения ВС РФ под Киев и Чернигов

Мир

Генштаб РФ решил, что целесообразнее будет сконцентрироваться на ликвидации ВСУ на Донбассе, поэтому было решено отвести войска с Киевского и Черниговского направлений. Этот факт крайне обрадовал киевскую власть. На Украине заговорили о скорой победе, а главный пиарщик Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что вероятность возвращения ВС РФ на эти направления менее 1%. 

Военный эксперт Линин оценил вероятность возвращения ВС РФ под Киев и Чернигов

Военный эксперт Евгений Линин в беседе с изданием «Московский Комсомолец» дал оценку этому заявлению. Эксперт напомнил, что Арестович – пропагандист, который помогает президенту Незалежной вести определённую информационную повестку. Линин отметил, что Арестович уже успел разоблачить схему одурачивания граждан Украины в одном из своих выступлений. 

По мнению Линина, Украина на протяжение 8 лет создавала антироссийское государство и рассчитывать на то, что вопрос денацификацией и демилитаризацией Украины решиться, когда будут освобождены области ЛНР и ДНР – нельзя. 

«Необходимо освобождать и оставшуюся часть. По крайней мере, все, что расположено на восток от Днепра, должно быть освобождено. А вот с оставшейся частью можно и пойти на переговоры – с условием полной демилитаризации и запрета на ввоз и торговлю оружием».

Возвращаясь к словам Арестовича про «один процент», Линин заявил, что уже сегодня практически уничтожена группировка в Мариуполе, блокирована группировка в Харькове и в Одессе, происходит перегруппировка под «Донецкой дугой», идёт подготовка к освобождению Краматорска и Славянска и зачищают все нацформирования Украины на территории областей Луганска и Донецка. 

«Что останется у Украины после разгрома их донбасской группировки, которая сейчас сосредоточена возле Краматорска? Они теряют минимум пятьдесят тысяч бойцов регулярной армии, порядка сорока тысяч нацгвардейцев и территориальных войск. <…> И что после всего этого мешает 45-й бригаде спецназа ВДВ вернуться в Гостомель, а потом – и в сам Киев? Что будет стоять у них на пути, по мнению Арестовича, Зеленского и кого бы там ни было? У Украины, по сути, уже не останется регулярной армии, которая могла бы противостоять России. Никакие тербаты или иные группировки на это не способны. Регулярной армии может противостоять только регулярная армия».

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы киев украина
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