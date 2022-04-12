Путин: Киев отказался от стамбульских договорённостей и вернул диалог в тупик

Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что украинские власти обесценили результаты переговорного процесса и отказались от соглашений, к которым пришли в Стамбуле. По информации президента, Киеву хотели предоставить гарантии безопасности, которые не относятся к Крыму и ЛДНР.

"Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договорённостей", — объяснил российский глава во время пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный.



Вместе с этим Путин добавил, что Киев опять изменил свою позицию, однако подробности президент пока не знает. Как подчеркнул лидер, из-за такой непоследовательности возникают серьёзные сложности в диалоге.

Ранее руководитель России назвал события на Украине трагедий. Также он отметил, что Москве не оставили выбора.