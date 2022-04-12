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Автор Светлана Нерадовская

Лукашенко передал Путину доказательства того, что произошедшее в Буче – фейк

Мир

По словам российского лидера Владимира Путина, президент Белоруссии Александр Лукашенко передал во время их встречи секретные документы, содержащие доказательства того, что произошедшее в Буче является постановкой.

Лукашенко передал Путину доказательства того, что произошедшее в Буче – фейк

В связи с этим Путин вспомнил о том, как американцы в своё время бомбили Ближний Восток, уничтожив целые города, и убив сотни мирных, ни в чём не повинных жителей. Однако тогда почему-то "никому до этого не было дела, никто даже не заметил", удивился Путин.

"В украинской Буче такой же фейк, как был с химоружием в Сирии<…>Александр Григорьевич передал мне документы, как кто, на каком транспорте приезжал в этот населённый пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка", — сообщил Путин журналистам после окончания переговоров с Лукашенко.

Широкую огласку получило массовое убийство гражданского населения в украинском городе Буча, которое станет поводом для новых антироссийских санкций. Россия отвергает все обвинения в свой адрес и также требует независимого расследования, уверяя, что ни одно гражданское лицо во время присутствия российских военных здесь не пострадало, а шокирующие кадры могут быть инсценировкой или делом рук националистов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир путин александр лукашенко
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