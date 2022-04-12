Путин заявил о провале санкционного "блицкрига" против РФ

Расчёты Запада на санкционный "блицкриг" против РФ не оправдались, считает российский президент Владимир Путин.

"Тот "блицкриг", на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично", — заявил журналистам глава государства после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Путин счёл работу российской экономики достаточно стабильной и эффективной. По мнению президента, финансовая система страны также является достаточно устойчивой.

"Думаю, что этот тренд на сохранение макроэкономических показателей, спокойная, ритмичная, профессиональная работа экономического блока, даст о себе знать в ближайшее время", — заявил Путин.

Он выразил надежду на то, что в ситуации с антироссийскими санкциями на Западе возобладает здравый смысл.

"Я очень на это рассчитываю", — подчеркнул президент.