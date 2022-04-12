Лукашенко сказал Западу "досвидос"

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, Белоруссия и Россия вполне способны развиваться и самостоятельно строить свою жизнь, без помощи и вмешательства Запада.

Глава Белоруссии нисколько не сомневается, что у его страны и РФ это прекрасно получится.

"Мы им (санкциям) говорим "хорошо, до свидания", как в народе говорят — "досвидос". Мы будем выстраивать свою жизнь сами. И мы сможем, — заявил Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.

Таким образом Лукашенко отреагировал на обращение президента РФ Владимира Путина, обращённое к лидерам западных стран, с просьбой одуматься касательно санкционной политики, проводимой по отношению к России. По словам Путина, сказанных им в беседе с Лукашенко, Запад "развязал тотальную санкционную войну". В связи с этим российский лидер выразил намерение и дальше тесно сотрудничать с Минском.

Лукашенко, в свою очередь, выразил готовность к взаимной интеграции с РФ, отметив "высочайшую степень доверия" Москвы по отношению к Минску.