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Автор Елена Федорова

В МИД заявили о лицемерии Евросоюза: помогают нацистам убивать людей

Мир

В Министерстве иностранных дел РФ заявили о лицемерии Евросоюза, который своей поддержкой Украины по линии "Европейского фонда мира" содействует деятельности нацистов.

В МИД заявили о лицемерии Евросоюза: помогают нацистам убивать людей

"Лицемерию Евросоюза нет предела — содействие Киеву, чтобы помочь украинским неонацистам и дальше безнаказанно убивать людей, оказывается по линии "Европейского фонда мира"", — говорится в заявлении на официальном сайте МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о том, что руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель ляпнул то, что ему никто не поручал, комментируя недавнее заявление политика о конфликте на Украине, который, по мнению Борреля, возможно разрешить лишь силовым путём.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина евросоюз
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