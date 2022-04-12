Путин: события на Украине являются трагедией, но России не оставили выбора

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине является трагедий. По словам президента, у Москвы не было выбора, военную спецоперацию по принуждению к миру можно назвать необходимостью.

"То, что происходит на Украине, — это трагедия, но Александр Григорьевич правильно сказал: выбора не оставили", — заявил Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с руководителем Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме Восточный.

Как отметил глава РФ, события на Украине случились бы в любом случае. Также президент подчеркнул, что из страны сделали "антироссийский плацдарм", создали "поросль неонацизма".

Ранее Путин поблагодарил Лукашенко за организацию российско-украинских переговоров. По мнению руководителя России, президент республики обеспечил прямой диалог Москвы и Киева.