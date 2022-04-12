Немцы призвали выдворить украинского посла Мельника из Германии

Немцы активно подписывают в интернете петицию с призывом выдворить из Германии посла Украины Андрея Мельника, который, по словам автора инициативы, допускает неблагодарные и беспочвенные заявления в адрес жителей Германии.

Выполнение требований Мельника чревато усилением экономического кризиса и втягиванием НАТО в конфликт на Украине, отмечается в тексте документа.

"Господин Мельник зашёл слишком далеко. То, что когда-то считалось смелым поступком украинского посла, теперь превратилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. <…> Посол Мельник больше не соответствует критериям дипломата. Поэтому мы требуем его немедленной высылки!" — сообщается в петиции.

Ранее Мельник неоднократно критиковал Берлин за отказ поставлять вооружение Киеву и связях с Россией. По его словам, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер имеет "целую паутину" контактов с Москвой и не поддерживает РФ в вопросе непризнания украинской культуры, языка и народности. Немецкая газета Junge Welt написала, что Мельник нарушил все правила дипломатического поведения своим вмешательством во внутренние дела Берлина и призвала отправить украинского посла домой.