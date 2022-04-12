Эксперт: украинские нацбаты готовы направить на Америку их же оружие

Национальные батальоны Украины, вооруженные американским оружием, способны направить его на Соединенные Штаты, как это сделали джихадисты в 2001 году.

"Загрузить неграмотных, ненавидящих Америку джихадистов патронташами и ракетами "Стингер" — что может пойти не так? Мы узнали 11 сентября 2001 года. Но потом забыли. И вот снова набираем обороты на границах Украины. <…> Не прошло и года после позорной капитуляции и отступления в Афганистане, а мы уже здесь, весной 2022 года, кричим в поддержку "борцов за свободу" на Украине, одной из самых коррумпированных стран", — заявил обозреватель журнала The American Conservative Джейсон Морган.

По словам эксперта, Украина, "чей президент, актер по профессии, явно пытается втянуть Запад в веселые времена Третьей мировой войны с ядерными боеголовками".