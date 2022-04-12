Германия исчерпает запасы газа до осени в случае отказа РФ от поставок

Глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер заявил, что страна смогла бы продержаться без российского газа до конца лета — начала сентября в случае отказа России от поставок "голубого топлива".

"Если бы из России завтра перестал поступать газ, на что нет никаких указаний, у Германии было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все, чтобы до такой ситуации не дошло", — заявил Мюллер в интервью изданию Zeit.

Ранее глава крупного немецкого химконцерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германия столкнётся с "худшим кризисом" со времён окончания Второй мировой войны, если введёт запрет на поставки газа из России.

В свою очередь премьер-министр Баварии Маркус Седер предрёк Германии "массовую безработицу, социальный спад и демократические потрясения", если Берлин откажется от российского газа.