Захарова заявила о превращении ЕС в часть "военной агрессивной машины" НАТО

Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ситуация на Украине должна разрешиться силовым путём, указывают на окончание этапа существования ЕС как блока с экономическими и гуманитарными целями, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как заявила она в эфире телеканала "Россия-24", заявление Борреля перевело существование ЕС в новое качество.

"Из экономического блока, гуманитарной, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО", — подчеркнула Захарова.

По её словам, ЕС стал организацией, несущей агрессию на территориях, которые считает входящими в зону её ответственности. При этом представитель российского МИД задалась вопросом, что именно в ЕС считают зоной своей ответственности.

"Зоной своей ответственности Евросоюз, как уже де-факто часть НАТО, считает какое пространство? Только ли Европу?", — сказала дипломат.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Боррель высказался за разрешение ситуации на Украине силовым путём, а также призвал европейские страны предоставить Киеву вооружения.