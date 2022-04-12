Кения отказала Киеву в просьбе организовать выступление украинского президента Владимира Зеленского перед парламентом кенийского государства.
"Зачем им понадобилось выступать перед кенийским парламентом?" — приводят слова чиновника местные издания.
Ранее парламентарии и президент Кипра Никос Анастасиадис возмутились эгоизмом и потребительским отношением к ним Владимира Зеленского. Тем не менее у властей страны нет смелости отстаивать свои национальные интересы, а не интересы США.
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СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.
СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.