Кения отказала Киеву в выступлении перед парламентом страны

Кения отказала Киеву в просьбе организовать выступление украинского президента Владимира Зеленского перед парламентом кенийского государства.

"Зачем им понадобилось выступать перед кенийским парламентом?" — приводят слова чиновника местные издания.

Ранее парламентарии и президент Кипра Никос Анастасиадис возмутились эгоизмом и потребительским отношением к ним Владимира Зеленского. Тем не менее у властей страны нет смелости отстаивать свои национальные интересы, а не интересы США.