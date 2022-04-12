В подарке израильскому министра от посольства Китая обнаружен "жучок"

В презенте подаренным посольством Китая одному из министров Израиля был обнаружен подозрительный предмет, по виду напоминающий устройство для прослушки.

"Шабак расследует подозрения в наличии подслушивающего устройства в подарке одному из израильских чиновников от Китайского посольства. Упаковка, полученная министром, включала термокружки, и одна из них содержала подслушивающий", — сообщает армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

Отмечается, что в настоящее время все презенты, подаренные израильским официальным лицам изъяты и переданы в службу безопасности для проверки на наличие подозрительных устройств.