В презенте подаренным посольством Китая одному из министров Израиля был обнаружен подозрительный предмет, по виду напоминающий устройство для прослушки.
"Шабак расследует подозрения в наличии подслушивающего устройства в подарке одному из израильских чиновников от Китайского посольства. Упаковка, полученная министром, включала термокружки, и одна из них содержала подслушивающий", — сообщает армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
Отмечается, что в настоящее время все презенты, подаренные израильским официальным лицам изъяты и переданы в службу безопасности для проверки на наличие подозрительных устройств.
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