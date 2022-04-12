Президент РФ Путин: Киев публично отказался выполнять Минские соглашения

Российский лидер Владимир Путин, общаясь с сотрудниками космодрома Восточный, заявил, что власти Украины публично отказались от выполнения Минских соглашений.

По словам президента РФ, глава Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что его не устраивают абсолютно все пункты утверждённых договорённостей.

"Другие официальные лица заявили, что имплементация договорённостей невозможна, это развалит страну. Они публично отказались", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не могла больше "терпеть геноцид", который продолжался в Донбассе в течение восьми лет, поэтому было принято решение начать специальную военную операцию.

На космодроме Путин также сообщил, что российская программа по автоматической межпланетной станции "Луна-25" в скором времени будет восстановлена. Президент призвал отвечать на вызовы в освоении космоса, чтобы на земле укреплять нацбезопасность и технологический суверенитет.