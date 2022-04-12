Правительство Словакии может разрешить военным украинской армии проходить обучение на территории государства.
"Этот вопрос обсуждается", — заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в интервью изданию Politico.
По словам главы правительства, словацкое государство намерено передать Украине советские истребители МиГ-29, в связи с этим ведутся переговоры с союзниками по защите воздушного пространства Словакии.
"Братислава ведет крайне интенсивные переговоры", — отметил Хегер.
Ранее Хегер сообщил, что словацкое государство передало Украине систему противовоздушной обороны С-300. ЗРК был поставлен в Киев в строгой секретности.
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