Обучение военных ВСУ в Словакии: Братислава обсуждает такую возможность

Правительство Словакии может разрешить военным украинской армии проходить обучение на территории государства.

"Этот вопрос обсуждается", — заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в интервью изданию Politico.

По словам главы правительства, словацкое государство намерено передать Украине советские истребители МиГ-29, в связи с этим ведутся переговоры с союзниками по защите воздушного пространства Словакии.

"Братислава ведет крайне интенсивные переговоры", — отметил Хегер.

Ранее Хегер сообщил, что словацкое государство передало Украине систему противовоздушной обороны С-300. ЗРК был поставлен в Киев в строгой секретности.