Экономист Оленченко: Ле Пен нужны большие деньги, чтобы победить на выборах

Лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен нужны большие вложения в дополнительную рекламу для победы на президентских выборах. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко в интервью Pravda.Ru.

По его словам, Ле Пен — опытный политик со своими идеями и харизмой. Однако, как отметил эксперт, для победы над действующим лидером Франции Эмманюэлем Макроном ей потребуется много денег.

"Ле Пен нужно создавать дополнительную рекламу, чтобы привлекать к себе большее внимание. Здесь она проигрывает, потому что Макрон — выходец из финансовых кругов. Безусловно, там будут вложены большие деньги", — сказал Оленченко.

Он также подчеркнул: Ле Пен пользуется популярностью во Франции, но для улучшения позиций на выборах ей нужно "масштабировать" свою деятельность, в том числе с помощью рекламы и поездок по стране.

"Это всё очень дорого стоит. Если она сумеет это аккумулировать, будет хорошо", — пояснил специалист.

Ранее во Франции огласили итоги первого тура выборов:

Макрон набрал 27,84% голосов избирателей;

Марин Ле Пен — 23,41% голосов.