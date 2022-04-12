Переговоры между Киевом и Москвой прекращать нельзя»: эксперт назвал причины

Несмотря на то, что Украина, обстреливая города и населенные пункты, всячески пытается дискредитировать Россию, прекращать переговоры по мирному урегулированию конфликта между государствами нельзя.

"Переговоры имеют смысл для решения гуманитарных вопросов. Это — открытие гуманитарных коридоров, обеспечение городов продовольствием, сохранение в целостности исторических памятников. По этим вопросам имеет смысл переговариваться России и Украине. Вопросы сражений и мира в ходе переговоров не решаются", — сказал в интервью "Свободной Прессе" политолог, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

В то же время эксперт предупредил, что украинская сторона и дальше продолжит создавать провокации с целью очернить российское государство в глазах мирового сообщества.

"Поводы для дискредитации будут создаваться все новые. Прежние были достаточно успешными, поэтому, я думаю, и новые будут также придумываться — такую задачу перед киевским режимом явно поставили "кураторы", а потому, скорее всего, ту же самую ситуацию с Бучей могут повторить еще не раз. Причем, в еще больших масштабах", — резюмировал Неменский.