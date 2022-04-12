Журналист из Франции рассказал, как на Украине поступают на службу в ВСУ

Бывший заместитель директора французского журнала новостей Paris Match Режиc Ле Соммье, также работавший репортером RT, в ходе недельной поездки с добровольцами в зону военных действий на Украине заявил, для того, чтобы стать военнослужащим украинской армии, необходимо, прежде всего, связаться с представителями Соединенных Штатов.

"Меня удивило, что для того, чтобы вступить в ряды ВСУ, это нужно делать через американцев. Нас чуть не арестовали. Подошёл американец и сказал: "тут я командую, а не украинцы". Он представился. Это ветеран войны в Ираке", — приводит его слова Тelegram-канал Donbass-France.

По словам журналиста, американец вёл себя грубо, поначалу вообще хотел выгнать всех представителей СМИ, но потом приказал достать симкарты из телефона и "подписать контракт до конца войны".

"В общем, управляют там американцы. Конечно, неофициально", — подытожил Соммье.