Destatis: годовая инфляция в Германии бьёт все исторические рекорды

В Германии зафиксировали рекордные показатели инфляции по итогам марта. Она ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее. Об этом сообщают эксперты Федерального статистического бюро (Destatis).

Эта отметка стала рекордной за весь период наблюдений Destatis в ФРГ. Специалисты напомнили, что прошлый рекорд был зарегистрирован в марте-мае 1992 года. Тогда показатель годовой инфляции оценивался в 6,2%.

"Инфляция в марте 2022 года достигла нового максимума с момента объединения Германии", — подчеркнули в Destatis.

Кроме того, на официальном сайте Федерального статистического бюро ФРГ отмечается, что в марте потребительские цены на территории государства увеличились на 2,5%.

Недавно руководитель крупного немецкого химконцерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германия столкнётся с "худшим кризисом" со времён окончания Второй мировой войны в случае введения запрета на поставки газа из России.