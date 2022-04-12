Гонения на русскоязычное население, начавшиеся в европейских странах, следует воспринимать в качестве развала псевдодемократии. Такое мнение выразил руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
В интервью РИА Новости он заявил, что на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины россияне всё чаще стали сталкиваться с негативным отношением в Европе. По его словам, европейские страны, которые всегда выдавали себя за "оплот демократии", на практике продемонстрировали "варварскую сущность".
"Всё, что происходит в Европе на фоне украинских событий, можно считать развалом псевдодемократии", — считает Гемпель.
Он убеждён: европейские государства выступают "марионетками США", оказывая давление на русскоязычное население.
Парламентарий из Крыма также призвал довести до конца специальную военную операцию РФ на Украине, несмотря на реакцию со стороны Запада.
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