Гемпель: гонения на русскоязычное население в Европе — развал псевдодемократии

Гонения на русскоязычное население, начавшиеся в европейских странах, следует воспринимать в качестве развала псевдодемократии. Такое мнение выразил руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В интервью РИА Новости он заявил, что на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины россияне всё чаще стали сталкиваться с негативным отношением в Европе. По его словам, европейские страны, которые всегда выдавали себя за "оплот демократии", на практике продемонстрировали "варварскую сущность".

"Всё, что происходит в Европе на фоне украинских событий, можно считать развалом псевдодемократии", — считает Гемпель.

Он убеждён: европейские государства выступают "марионетками США", оказывая давление на русскоязычное население.

Парламентарий из Крыма также призвал довести до конца специальную военную операцию РФ на Украине, несмотря на реакцию со стороны Запада.