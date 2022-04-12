Глава LB Айзенберг: санкции против РФ бесполезны, их не ввела большая часть мира

Ограничительные меры, введённые в отношении РФ, бесполезны, так как большая часть мира отказалась от санкционного давления на Москву. Об этом заявил руководитель немецкого предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что некоторые государства даже получили выгоду от сложившейся в мире ситуации. По его словам, власти Индии сегодня довольны возможностью получать нефть из России по дисконтной цене.

"Большая часть мира просто не участвует в санкциях. Мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин", — сказал Айзенберг.

При этом он выступил против полного отказа Германии от поставок российского газа. Как отметил глава немецкого предприятия, такое решение никак не повлияет на специальную военную операцию РФ по демилитаризации Украины.

Айзенберг подчеркнул: если власти ФРГ всё-таки утвердят эмбарго, то его завод будет вынужден сократить производство до 50%, снизить продажи, закрыть некоторые рабочие места. Также при таком раскладе событий помещения Leuchtstoffwerk Breitungen останутся без света.