Польский публицист: когда Россия победит на Украине Варшаве придётся туго

Польский публицист Рональд Ласецки считает, что, в случае победного завершения российской спецоперации на Украине, Варшава, которая за показной русофобией прячет страх перед Москвой, будет бояться её ещё больше. И в итоге окончательно потеряет остатки самостоятельности.

Говоря о "победе России на Украине", Ласецки имеет в виду не только принесение мира на Донбасс и денацификацию Незалежной, но и смену там политического режима, и полное разоружение страны.

И когда всё это случится, говорит публицист-поляк, силу в Польше наберут те, кто ратует за увеличение присутствия в стране американских военных:

"Таким образом, в разы вырастет вероятность расширения военного протектората США над Польшей. На пользу ей это явно не пойдёт", — резюмировал Ласецки в интервью "Украина.ru".