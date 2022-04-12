Kayhan: США отказались помогать Зеленскому из-за упадка политического влияния

Власти США отказались помогать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по причине упадка своего политического влияния в мире. Такое мнение выразила политолог Сэмане Экван в материале для Kayhan.

По словам эксперта, США хотели продемонстрировать свою доминирующую роль в однополярном мире после окончания холодной войны, однако не справились с этой задачей. Как отметила специалист, позиции Штатов в международных делах становятся всё слабее. В качестве примера Экван привела реакцию американских властей на просьбу Зеленского о помощи Киеву.

"Самый важный пример из этой сферы — последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Евросоюзу о том, чтобы они что-нибудь сделали для защиты его страны", — написала политолог.

Она напомнила: Штаты, ЕС и Североатлантический альянс неоднократно показывали, что неспособны пойти на такой шаг.

Политики из США, пояснила Экван, пытаются скрыть реальную ситуацию в мире, когда сообщают о нежелании открытого противостояния с РФ.