Марченко: экономика Украины находится в худшем состоянии, страна может не выжить

Украина находится в худшем финансовом состоянии, мировое сообщество должно помочь Киеву. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

В интервью британскому изданию Financial Times он отметил, что Украина испытывает огромный экономический стресс. По его словам, властям пришлось урезать ряд расходов, однако такой шаг всё равно не поможет покрыть дефицит.

"Мы находится в самом худшем финансовом состоянии. Сейчас стоит вопрос о выживании нашей страны", — сказал Марченко.

Он также добавил, что ущерб гражданской и военной инфраструктуре составляет 270 миллиардов долларов.

Министр призвал руководителей развитых стран передать Киеву часть денег, полученных в 2021 году для борьбы с COVID-19, через специальный счёт, одобренный МВФ. Как подчеркнул глава Минфина Украины, Запад может выделить или предоставить в долг 5-10 процентов от этих средств.