Американцы раскрыли хронологию расширения НАТО: начнётся летом

Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом в ответ на события на Украине, пишет британская газета The Times со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

По данным издания, ожидается, что заявка Финляндии на вступление в блок будет подана в июне, а вскоре после этого Швеция последует ее примеру.

Возможное членство двух северных стран было "темой разговора и нескольких сессий” во время саммита министров иностранных дел НАТО в Брюсселе на прошлой неделе. На двухдневных переговорах присутствовали министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и его шведская коллега Анн Линде.

Россия, Финляндия и Швеция имеют выход к Балтийскому морю, а общая российско-финская сухопутная граница простирается примерно на 1340 км.

"Высокопоставленный американский чиновник" заявил The Times, что "российское наступление на Украине было огромной стратегической ошибкой для президента России Владимира Путина”, поскольку именно это заставило Хельсинки и Стокгольм усомниться в своей политике не вступать ни в какие военные союзы.

Напомним, Москва выступает против расширения НАТО, но включение Финляндии и Швеции в блок, как заявил в интервью Sky News пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, "не станет для нас экзистенциальной угрозой".