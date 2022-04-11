Politico: Россия выигрывает на мировой арене от спецоперации на Украине

Американское издание Politico опубликовало статью, в которой утверждается, что Россия не проиграла на мировой арене после начала спецоперации на Украине, а только выиграла.

Журналисты перечислили достижения Москвы после 24 февраля:

ежемесячные доходы России от экспорта газа увеличились в три раза по сравнению с 2021 годом;

лидер симпатизирующей России политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен является вторым политиком Франции после действующего главы страны Эммануэля Макрон и метит на президентский пост;

является вторым политиком Франции после действующего главы страны и метит на президентский пост; после сегодняшнего визита в РФ канцлера Австрии Карла Нехаммера западные лидеры снова начнут посещать Москву, чтобы убедить президента Владимира Путина урегулировать ситуацию на Украине.

По данным Politico, экспорт российского "голубого топлива" растёт и продаётся по гораздо более высоким ценам, чем в 2021 году.

В понедельник, 11 апреля Нехаммер встретился в Москве с Путиным и призвал его немедленно завершить спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине.