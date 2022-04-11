Американское издание Politico опубликовало статью, в которой утверждается, что Россия не проиграла на мировой арене после начала спецоперации на Украине, а только выиграла.
Журналисты перечислили достижения Москвы после 24 февраля:
По данным Politico, экспорт российского "голубого топлива" растёт и продаётся по гораздо более высоким ценам, чем в 2021 году.
В понедельник, 11 апреля Нехаммер встретился в Москве с Путиным и призвал его немедленно завершить спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине.
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