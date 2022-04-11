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Автор Игорь Рябов

Канцлер Австрии призвал Путина немедленно завершить спецоперацию на Украине

Мир

Канцлер Австрии Карл Нехаммер встретился с российским лидером Владимиром Путиным и призвал его немедленно завершить спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине.

"На войне несут потери обе стороны", — цитирует канцлера австрийская радиостанция Ö3.

Встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник, 11 апреля в Москве.

Ранее Нехаммер прокомментировал решение Путина о переводе оплаты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. Канцлер подчеркнул, что Австрия не может немедленно отказаться от импорта газа из России, которая на 80% обеспечивает страну "голубым топливом".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
украина австрия владимир путин
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