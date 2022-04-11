Читатели американского издания The Hill подвергли критике украинского президента Владимира Зеленского после того, как он сказал, что весь мир несёт ответственность "за зверства, совершённые на Украине".

Пользователь с ником ImAmDunes обратил внимание на то, что сначала Зеленский умоляет весь мир предоставить Украине военную помощь, а потом обвиняет его "в войне на территории своей страны".

По словам colonelguano, в случившемся никто не виноват, кроме самого Зеленского, который "мог всё закончить до того, как это началось".

Читатель Supreme Ruler Of The Universe написал: "Ответственность несёт он и его сообщники-нацисты".

Marc Frederic напомнил, что мир бездействовал последние восемь лет, в течение которых Украина бомбила Донбасс.

Ряд читателей The Hill подчеркнули, что неправильно обвинять весь мир, поскольку к случившемуся причастны лишь США, Канада, Австралия и Европа.