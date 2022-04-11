Погранкомитет Белоруссии: польские солдаты "обстреляли" пункт пропуска Песчатка

Представители Пограничного комитета Белоруссии сообщили, что в ночь с 10 на 11 апреля военные Польши "обстреляли" белорусский пункт пропуска Песчатка.

"В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики", — написали на официальном сайте Госпогранкомитета Белоруссии.

По информации ведомства, польские солдаты пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами, приборами, которые воспроизводят световые импульсы. Преступления зафиксировали видеокамеры.

Также в комитете напомнили о провокации со стороны Польши. Как заявили в ведомстве, 17 января военные "обстреляли" пограничный столб.