Польские власти изъяли здание в Варшаве, которое является российской дипнедвижимостью. Об этом сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
"Сегодня утром к объекту нашей дипломатической недвижимости в Варшаве по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители и потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы этот объект", — цитирует посла ТАСС.
По словам Андреева, представители польских властей проигнорировали заявление прибывшего на место заведующего консульским отделом посольства о том, что здание является объектом российской дипнедвижимости, и заняли его, срезав замки "болгаркой".
Дипломат сообщил о направлении посольством РФ в польский МИД ноты протеста в связи с противоправными действиями властей. В документе отмечается, что захваченное здание построено СССР для дипломатических целей на участке, предоставленном Польшей по соглашению в 1970-е годы.
"Польская сторона это соглашение не разрывала, она является его стороной, и для нее это соглашение по-прежнему является обязывающим", — отметил Андреев.
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