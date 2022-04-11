Посольство РФ направило Польше ноту из-за захвата российской дипнедвижимости

Польские власти изъяли здание в Варшаве, которое является российской дипнедвижимостью. Об этом сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"Сегодня утром к объекту нашей дипломатической недвижимости в Варшаве по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители и потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы этот объект", — цитирует посла ТАСС.

По словам Андреева, представители польских властей проигнорировали заявление прибывшего на место заведующего консульским отделом посольства о том, что здание является объектом российской дипнедвижимости, и заняли его, срезав замки "болгаркой".

Дипломат сообщил о направлении посольством РФ в польский МИД ноты протеста в связи с противоправными действиями властей. В документе отмечается, что захваченное здание построено СССР для дипломатических целей на участке, предоставленном Польшей по соглашению в 1970-е годы.

"Польская сторона это соглашение не разрывала, она является его стороной, и для нее это соглашение по-прежнему является обязывающим", — отметил Андреев.