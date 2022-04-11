Аналитик Колчин: у Ле Пен большие шансы победить

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов "ЭксПолит", колумнист экспертного клуба "Дигория" Пётр Колчин поделился своими прогнозами относительно выборов президента во Франции с Телеканалом "360".

По словам Колчина, Эммануэль Макрон заработал победу в первом туре благодаря своей энергичной предвыборной кампании, особенно бурно развернувшейся вокруг спецоперации России. Так, он неделями звонил то лидеру Украины Владимиру Зеленскому, то президенту России Владимиру Путину. Однако, во время этого в его родной Франции выросло социальное напряжение.

"Снова появились "желтые жилеты". Все больше активизируются сепаратистские настроения на Корсике. Высокий протестный уровень наблюдается в Бретоне, довольно сложном французском регионе, во многом сепаратистском", — отметил Колчин.

По его мнению, нельзя сбрасывать со счетов Марин Ле Пен, правую кандидатку от партии "Национальный фронт" — у нее есть все шансы выиграть на президентских выборах за счёт недовольных внешней политикой Франции.

По итогам первого тура Ле Пен заняла второе место, у неё 23,41%, у Макрона — 27,84%.