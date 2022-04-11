EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

ЛДПР: Макрон "традиционно" проиграет Ле Пен

Мир

Фракция ЛДПР Госдумы РФ поздравила кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с рекордными для организации результатами в первом туре. Либерал-демократы поддержали иностранного политика.

ЛДПР: Макрон "традиционно" проиграет Ле Пен

"Шансы на победу во втором туре как никогда высоки! И мы этого от всей души желаем", — написали в официальном Telegram-канале ЛДПР.

Представители российского парламента указали на "традицию" Франции. Как объяснили во фракции, главу этого государства обычно избирают на один срок. По данным ЛДПР, Ле Пен уже не называют правым радикалом. При этом нынешний президент Эммануэль Макрон вызывает у социалистов негативные эмоции, подчеркнули в Госдуме.

Ранее во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Выяснилось, что Макрон набрал 27,84% голосов избирателей, в то время как Ле Пен — 23,41%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы лдпр россия госдума франция марин ле пен эммануэль макрон
Sberbank
Новости
Глава СКР заявил о необходимости расследования применения ВСУ "Точки-У"
Политолог: ЕС не убедит Венгрию отказаться от российского газа
Chanel назначит двух россиян на руководящие должности
В четырёх регионах России ввели жёлтый уровень террористической опасности
В Китае осудили ультиматумы Байдена для России
Вильнюс намерен узаконить увольнение педагогов за поддержку политики России
Посольство РФ направило Польше ноту из-за захвата российской дипнедвижимости
Мобилизация или 10 лет тюрьмы: на Украине мужчин призвали вернуться из-за рубежа
Аналитик Колчин: у Ле Пен большие шансы победить
Экс-редактор Первого канала Овсянникова устроилась в немецкое издание
Популярное
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II

В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.

В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды
Силовые структуры
В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Мир. Новости мира
От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции
Ирина Шлионская Ванкуверский инцидент: теракт или гипноз? Ирина Шлионская Сергей Лебедев Пропаганда на вес золота: российской армии нужны агитотряды Сергей Лебедев Любовь Степушова У Ле Пен есть шансы на победу над Макроном Любовь Степушова
Силовые структуры
Басурин рассказал о планах по взятию "Азовстали" в Мариуполе
Мир. Новости мира
Немцы освистали Шольца после его призыва к РФ вывести войска из Украины
CNN показал видео о массовом голоде в России и драках за еду
Общество
CNN показал видео о массовом голоде в России и драках за еду
Последние материалы
Посольство РФ направило Польше ноту из-за захвата российской дипнедвижимости
Мобилизация или 10 лет тюрьмы: на Украине мужчин призвали вернуться из-за рубежа
Аналитик Колчин: у Ле Пен большие шансы победить
Марк Бернардини: итальянцев пугает агрессия украинцев в отношении русскоязычных
Экс-редактор Первого канала Овсянникова устроилась в немецкое издание
Пропаганда на вес золота: российской армии нужны агитотряды
ЛДПР: Макрон "традиционно" проиграет Ле Пен
Войска ДНР взяли порт Мариуполя под контроль, объявил Пушилин
Садальский о поездках чиновников за рубеж: "Они всё ездят и ездят"
Три человека погибло, 19 травмированы: обновленные данные взрыва газа в Ступино
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников