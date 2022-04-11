ЛДПР: Макрон "традиционно" проиграет Ле Пен

Фракция ЛДПР Госдумы РФ поздравила кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с рекордными для организации результатами в первом туре. Либерал-демократы поддержали иностранного политика.

"Шансы на победу во втором туре как никогда высоки! И мы этого от всей души желаем", — написали в официальном Telegram-канале ЛДПР.

Представители российского парламента указали на "традицию" Франции. Как объяснили во фракции, главу этого государства обычно избирают на один срок. По данным ЛДПР, Ле Пен уже не называют правым радикалом. При этом нынешний президент Эммануэль Макрон вызывает у социалистов негативные эмоции, подчеркнули в Госдуме.

Ранее во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Выяснилось, что Макрон набрал 27,84% голосов избирателей, в то время как Ле Пен — 23,41%.