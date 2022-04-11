Сенатор Климов: РФ следует прекратить все отношения с НАТО

Сенатор, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов считает, что России следует прекратить все отношения с НАТО как с преступной организацией с антироссийской риторикой. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Климов подчеркнул, что Североатлантический альянс именуют "преступной, агрессивной, репрессивной, карательной и кровавой" организацией и за пределами России.

Одновременно с этим, пишет сенатор, члены НАТО не стесняются в выражениях относительно россиян.

"Думаю, пробил час назвать вещи своими именами, заодно прекратив любые отношения с НАТО как с преступной антироссийской организацией", — заключил Андрей Климов.