Сенатор, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов считает, что России следует прекратить все отношения с НАТО как с преступной организацией с антироссийской риторикой. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Климов подчеркнул, что Североатлантический альянс именуют "преступной, агрессивной, репрессивной, карательной и кровавой" организацией и за пределами России.
Одновременно с этим, пишет сенатор, члены НАТО не стесняются в выражениях относительно россиян.
"Думаю, пробил час назвать вещи своими именами, заодно прекратив любые отношения с НАТО как с преступной антироссийской организацией", — заключил Андрей Климов.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.