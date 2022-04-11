Депутат Валеев оценил слова Борреля о военном решении конфликта на Украине

Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в разговоре с Pravda. Ru оценил предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля решить конфликт на Украине не дипломатическим, а военным путём.

Валеев отметил, что слова Борреля никого не шокировали, потому что он всего лишь озвучил главную цель США и их европейских партнёров на Украине — это затяжной военный конфликт с Россией. По словам эксперта, это и так все знали, и глава евродипломатии лишь вербально обозначил умысел Запада в отношении России.

"Он сказал то, что изначально задумывалось, замышлялось Европой и Соединенными Штатами — максимальное затягивание вооруженного конфликта и, безусловно, оказание и финансовой помощи, и поставки вооружений самых различных. А сейчас речь идет уже и о поставке тяжелых вооружений. Они все направлены на затягивание конфликта. Потому что главная цель, в целом, всего этого спровоцированного конфликта — это ослабление и разрушение Российской Федерации", — сказал Валеев.

Депутат подчеркнул, что Боррель сказал то, что было в умах политиков Европы и США, поэтому в его предложении, к сожалению, нет ничего неожиданного.

Ранее Боррель призвал к решению украинского конфликта военным путём, в связи с чем ещё раз пообещал помочь Киеву вооружением, в том числе тяжёлым, и оказать финансовую поддержку.