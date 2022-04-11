Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудит уголовное дело против актрисы Андрианны Курилец из Украины за "социальную рекламу" в стиле казней ИГИЛ*. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
В ролике, где Курилец выступила в национальном украинском костюме, женщина призывала к насилию в отношении солдат Вооруженных сил России, говорится в сообщении ведомства.
"Данный ролик распространен в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы. СК РФ в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям Курилец", — заявили в Следственном комитете.
*Исламское государство — запрещённая в России террористическая организация
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.