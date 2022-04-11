СК возбудит дело против украинского ролика в стиле ИГ*

Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудит уголовное дело против актрисы Андрианны Курилец из Украины за "социальную рекламу" в стиле казней ИГИЛ*. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.

В ролике, где Курилец выступила в национальном украинском костюме, женщина призывала к насилию в отношении солдат Вооруженных сил России, говорится в сообщении ведомства.

"Данный ролик распространен в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы. СК РФ в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям Курилец", — заявили в Следственном комитете.

*Исламское государство — запрещённая в России террористическая организация