Депутат Госдумы: Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что в случае, если США разместит вооружение НАТО на территории Финляндии, Россия выступит с ответными мерами. О прямом вступлении в НАТО финского государства в ближайшее время ранее заявили чиновники альянса.

"Прикрываясь противостоянием "российской агрессии", НАТО стремится нарастить военное присутствие около российских границ, но Россия не будет равнодушно наблюдать за этим. Данный вопрос серьезно влияет на нашу безопасность, таким образом, мы вынуждены будем выступить с ответными шагами", — приводят слова Белика "Известия".

Также Белик отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет для них самих невыгодно, так как НАТО будет использовать их территории для размещения своего вооружения и Россия вынуждена будет отвечать, что повлечет за собой разрушение дипломатических отношений.