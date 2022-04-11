Лавров: "Латентный расизм никуда из Европы не девался"

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что расизм всегда присутствовал в странах Европы, несмотря на обратные утверждения. По его мнению, та скорость, с которой реагируют русофобы, говорит о многом.

"Министры заявляют о том, что Европа должна всех русских дискриминировать и подвергать остракизму, потому что сейчас некогда разбираться, вот этот конкретный русский за Путина или он против Путина", — заявил Лавров, его цитируют информагентства.

Он также привёл в пример украинских деятелей, говорящих о том, что "хороший русский — это мёртвый русский", и назвал происходящее очень серьёзной вещью.