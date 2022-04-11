Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что расизм всегда присутствовал в странах Европы, несмотря на обратные утверждения. По его мнению, та скорость, с которой реагируют русофобы, говорит о многом.
"Министры заявляют о том, что Европа должна всех русских дискриминировать и подвергать остракизму, потому что сейчас некогда разбираться, вот этот конкретный русский за Путина или он против Путина", — заявил Лавров, его цитируют информагентства.
Он также привёл в пример украинских деятелей, говорящих о том, что "хороший русский — это мёртвый русский", и назвал происходящее очень серьёзной вещью.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.