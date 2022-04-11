Лавров: дипломатам РФ за рубежом рекомендовано не выходить в город поодиночке

В МИД РФ фиксируют случаи угроз российским дипломатам в ряде государств. Об этом сообщил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Как рассказал он в интервью "России-24", регистрируются факты агрессивных действий против российских диппредставительств за рубежом, а также против физической безопасности их работников.

"Сейчас мы не рекомендуем им выходить в город поодиночке", - заявил министр.

Он также выразил обеспокоенность ситуацией с нападениями на россиян и выходцев из РФ за границей. По словам Лаврова, подобные инциденты случаются регулярно.

"Это обсуждается в западных столицах и на совещаниях западных посольств здесь... Выражается серьезная обеспокоенность на совещаниях послов Евросоюза в Москве тем, что происходит с проявлениями русофобии в Европе», - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что РФ намерена все возможные способы правовой защиты россиян, которые подверглись травле за границей. Лавров заявил об увеличении финансирования Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом, с помощью которого граждане РФ могут нанять адвокатов за рубежом.