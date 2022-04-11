Франция направила жандармов на помощь Украине

Во Львове сейчас находится группа специалистов, работающих во французской жандармерии. Об этом заявляет французская газета Le Parisien, ссылаясь на сообщение от посольства Франции в Киеве.

Как утверждают представители посольства, прибывшие жандармы – специалисты научного и технического характера. Они прибыли в страну, чтобы помочь с «расследованием военных преступлений».

Данное решение было принято на фоне президентских выборов, идущих во Франции. Во второй тур голосования прошли действующий президент страны Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Часть избирателей негативно отреагировала на такие результаты.