Власти Канады решили ввести санкции в отношении 33 компаний российского оборонного сектора. Об этом сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.
По её словам, ограничительные меры против российских предприятий введены в связи с действиями РФ на Украине.
"Сегодняшние меры являются последним примером нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа", — цитирует заявление Жоли сайт МИД Канады.
По данным министерства, попавшие под санкции организации "оказывали косвенную или прямую поддержку" ВС РФ.
В МИД заявили, что канадские власти и их партнёры намерены рассмотреть новые меры против РФ.
"Канада продолжает следить за ситуацией, координировать действия со своими международными партнерами и изучать варианты новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима", — говорится в сообщении ведомства.
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