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Автор Владимир Васютченко

Канада объявила о введении санкций против 33 компаний оборонного сектора РФ

Мир

Власти Канады решили ввести санкции в отношении 33 компаний российского оборонного сектора. Об этом сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.

Канада объявила о введении санкций против 33 компаний оборонного сектора РФ

По её словам, ограничительные меры против российских предприятий введены в связи с действиями РФ на Украине.

"Сегодняшние меры являются последним примером нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа", — цитирует заявление Жоли сайт МИД Канады.

По данным министерства, попавшие под санкции организации "оказывали косвенную или прямую поддержку" ВС РФ.

В МИД заявили, что канадские власти и их партнёры намерены рассмотреть новые меры против РФ.

"Канада продолжает следить за ситуацией, координировать действия со своими международными партнерами и изучать варианты новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима", — говорится в сообщении ведомства.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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