"Путина. Определённо": в США хотят видеть своим президентом главу РФ

В социальных сетях набирает популярность видео, в котором у граждан Соединенных Штатов интересуются, кого бы они хотели видеть своим президентом из двух кандидатов: действующего лидера США Джо Байдена или российского главу государства Владимира Путина.

Ответы некоторых американцев мягко сказать удивляют.

"Путина. Определенно", — сказала одна из опрошенных респондентов.

На вопрос журналиста, почему она выбрала президента РФ, женщина дала следующий ответ:

"Я считаю, что ему пришлось нелегко. Со времен Второй мировой войны Россию считают злодеем, когда в действительности нацисты бежали из Германии и оказались на Украине и здесь, в США. На самом деле Джордж Буш был нацистом", — пояснила свою позицию американка.