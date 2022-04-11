В социальных сетях набирает популярность видео, в котором у граждан Соединенных Штатов интересуются, кого бы они хотели видеть своим президентом из двух кандидатов: действующего лидера США Джо Байдена или российского главу государства Владимира Путина.
Ответы некоторых американцев мягко сказать удивляют.
"Путина. Определенно", — сказала одна из опрошенных респондентов.
На вопрос журналиста, почему она выбрала президента РФ, женщина дала следующий ответ:
"Я считаю, что ему пришлось нелегко. Со времен Второй мировой войны Россию считают злодеем, когда в действительности нацисты бежали из Германии и оказались на Украине и здесь, в США. На самом деле Джордж Буш был нацистом", — пояснила свою позицию американка.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.