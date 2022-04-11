Первый тур выборов президента во Франции — всё. Подсчитаны 100% голосов

Во Франции подсчитаны 100% голосов первого тура президентских выборов. Кандидат от партии "Вперёд, Республика!" Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов избирателей, а Марин Ле Пен из правой партии "Национального объединения" — 23,41%.

Третье место занял глава левого собрания "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, у него 21,95%, на четвёртом — Эрик Земмур, основатель крайне правой партии "Отвоевание" с 7,07%.

Второй тур президентских выборов пройдёт 24 апреля. Ранее в Совете Федерации предрекали победу Макрона, а Марин Ле Пен называли невыгодной персоной для Соединённых Штатов.