Хорватия требует сокращения российского посольства в Загребе

Россия должна сократить персонал своего посольства в Загребе, заявляет МИД Хорватии в своём официальном заявлении. Ранее со схожими требованиями выступали внешнеполитические ведомства Франции, Испании, Италии, Германии, Польши и других европейских стран.

Как утверждают хорватские власти, страну должны покинуть 24 сотрудника посольства. Из них 18 человек — дипломаты, остальные — административные и технические работники представительства.

В своём заявлении МИД Хорватии также осудил "жестокую агрессию против Украины и многочисленные преступления", совершенные, по их мнению, российским правительством и вооруженными силами.

Ряд других стран Восточной и Южной Европы высказались против спецоперации российских войск на территории Украины. В частности, Словакия заявила о готовности поставить ВСУ 16 гаубиц.