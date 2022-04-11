Правительство Германии осуждает русофобию и любые ее проявления из-за спецоперации на Украине. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров Кристиане Хофман.
По её словам, это «война не российского населения против Украины, а также не русскоязычного населения в Германии». Сейчас в ФРГ замечены разрывы контактов с российскими организациями, многие бизнес-проекты уходят из страны или приостанавливают свою деятельность. Кроме того, местное население часто выходит на митинги против русофобии и отмечают агрессию против россиян, вандализм относительно памятников или мемориалов, посвященных русским деятелям.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.