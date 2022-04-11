Правительство Словакии утверждает, что зенитно-ракетный комплекс С-300, который Братислава на прошедшей недели передала Киеву, не уничтожен.
"Я хотел бы отметить, что это ложная информация", — сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, цитирует его слова местное издание Pravda.
Ранее Хегер сообщил, что словацкое государство передало Украине систему противовоздушной обороны С-300. ЗРК был поставлен в Киев в строгой секретности.
В понедельник, 11 апреля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ликвидировали пусковые установки ЗРК С-300, которые находились в Днепропетровске. Их направили на Украину европейские лидеры.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.