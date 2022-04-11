Еще жива: Хегер опроверг уничтожение ЗРК С-300 на Украине

Правительство Словакии утверждает, что зенитно-ракетный комплекс С-300, который Братислава на прошедшей недели передала Киеву, не уничтожен.

"Я хотел бы отметить, что это ложная информация", — сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, цитирует его слова местное издание Pravda.

Ранее Хегер сообщил, что словацкое государство передало Украине систему противовоздушной обороны С-300. ЗРК был поставлен в Киев в строгой секретности.

В понедельник, 11 апреля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ликвидировали пусковые установки ЗРК С-300, которые находились в Днепропетровске. Их направили на Украину европейские лидеры.