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Автор Мирослав Марков

Украинец напал на посольство России в Италии

Мир

Посольство России в Италии подверглось нападению украинца - он облил дверь красной краской. Как говорится в сообщении ведомства, злоумышленник был задержан, а в МИД Италии направлена вербальная нота с требованием усилить охрану представительства и провести расследование произошедшего.

Собеседник РИА Новости сказал, что нападавший - гражданин Украины, давно проживающий в Италии. Он облил металлические ворота краской из ведра, а при задержании не оказывал сопротивления. Нападение произошло ранним утром - в шесть часов.

Ранее парламент Италии настаивал на том, чтобы выслушать позицию Владимира Путина относительно неуважения к населению Донбасса.

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Автор: Мирослав Марков, Куратор: Любовь Степушова
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