Украинец напал на посольство России в Италии

Посольство России в Италии подверглось нападению украинца - он облил дверь красной краской. Как говорится в сообщении ведомства, злоумышленник был задержан, а в МИД Италии направлена вербальная нота с требованием усилить охрану представительства и провести расследование произошедшего.

Собеседник РИА Новости сказал, что нападавший - гражданин Украины, давно проживающий в Италии. Он облил металлические ворота краской из ведра, а при задержании не оказывал сопротивления. Нападение произошло ранним утром - в шесть часов.

Ранее парламент Италии настаивал на том, чтобы выслушать позицию Владимира Путина относительно неуважения к населению Донбасса.