Обрушение ВВП, рост числа бедных: ВБ спрогнозировал ситуацию на Украине

Всемирный банк спрогнозировал падение внутреннего валового продукта Украины на 45,1% в сравнении с 2021 годом, однако точная степень спада будет зависеть от продолжения на украинской территории военного конфликта. Об этом говорится в прогнозе финансовой организации.

По данным аналитиков, угроза роста числа бедных может вырасти с 1,8% до 19,8 %.

Экспорт товаров и услуг сократится на 80%, импорт – на 70%, в то время как госдолг к ВВП увеличится с 50,7% до 90,7%.

Также прогнозируется рост инфляции: с 15% в 2022 году до 19% в будущем.