Всемирный банк спрогнозировал падение внутреннего валового продукта Украины на 45,1% в сравнении с 2021 годом, однако точная степень спада будет зависеть от продолжения на украинской территории военного конфликта. Об этом говорится в прогнозе финансовой организации.
По данным аналитиков, угроза роста числа бедных может вырасти с 1,8% до 19,8 %.
Экспорт товаров и услуг сократится на 80%, импорт – на 70%, в то время как госдолг к ВВП увеличится с 50,7% до 90,7%.
Также прогнозируется рост инфляции: с 15% в 2022 году до 19% в будущем.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.