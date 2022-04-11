В Кремле считают непозволительными западные санкции в адрес российских СМИ и журналистов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что российские власти признают введённые санкции незаконными, а ограничения против представителей или руководителей средств массовой информации - неприемлемыми. Кремль решительно осуждает такое отношение. Песков подчеркнул, что это выходит за рамки любого понимания.
Ранее сегодня руководительнице Sputnik Meedia Елене Черышевой запретили выезд из Эстонии, где и находилось СМИ, поскольку она дала доступ к финансам людям из санкционного списка.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.