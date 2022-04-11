"Осуждаем": Кремль высказался по поводу санкций против журналистов из РФ

В Кремле считают непозволительными западные санкции в адрес российских СМИ и журналистов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что российские власти признают введённые санкции незаконными, а ограничения против представителей или руководителей средств массовой информации - неприемлемыми. Кремль решительно осуждает такое отношение. Песков подчеркнул, что это выходит за рамки любого понимания.

Ранее сегодня руководительнице Sputnik Meedia Елене Черышевой запретили выезд из Эстонии, где и находилось СМИ, поскольку она дала доступ к финансам людям из санкционного списка.