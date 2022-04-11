Песков прокомментировал приглашение России в НАТО после распада СССР

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал комментарий по поводу того, что России после распада СССР была открыта дорога в НАТО.

Ранее в издании "Атлантик" вышла статья бывшего президента США Билла Клинтона о том, что Россия после развала СССР якобы имела возможность вступить в НАТО. Пескова попросили ответить, правда ли, что Вашингтон под руководством Клинтона приглашал Россию стать членом альянса, "оставив дверь открытой" для РФ в будущем, как выразился автор материала.

Песков сказал, что, насколько ему известно, США всегда говорили, что членство России в НАТО невозможно.

"Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. И, собственно, де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно", — сказал Песков журналистам.